Succursale à Hanoï de la société par actions C.P Vietnam (issue d’investissement thaïlandais). Photo d’archives : VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des 10 premiers mois de l’année, le total des capitaux nouvellement enregistrés, des investissements additionnels, des apports en capital social et des achats d’actions par les investisseurs étrangers, a atteint plus de 22,46 milliards de dollars, soit une baisse de 5,4% par rapport à la même période en 2021.



Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, de janvier à octobre, les investissements nouvellement enregistrés se sont chiffrés à près de 9,93 milliards de dollars, soit une baisse de 23,7% en rythme annuel. Les investissements additionnels ont atteint plus de 8,74 milliards de dollars (+23,3%). Les apports en capital social et achats d’actions par les investisseurs étrangers ont connu une hausse de 4,5% par rapport à la même période de l’année dernière pour s’élever à plus de 3,79 milliards de dollars.



Les décaissements d’IDE ont atteint environ 17,45 milliards de dollars (+15,2%).



Avec plus de 12,9 milliards de dollars, les industries manufacturières sont arrivées en têtes parmi les secteurs bénéficiaires d’IDE au cours des 10 derniers mois.



S’agissant des investisseurs, 103 pays et territoires ont investi au Vietnam entre janvier et octobre. Singapour a occupé la première place avec plus de 5,34 milliards de dollars, devant le Japon et la République de Corée.



Pendant la période considérée, les investisseurs étrangers ont investi dans 54 des 63 villes et provinces du pays. Ho Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec plus de 3,42 milliards de dollars, devant Binh Duong et Quang Ninh. -VNA