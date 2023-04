Hanoi (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le Centre national d'action contre les mines du Vietnam (VNMAC) ont tenu mardi à Hanoi une conférence de presse pour fournir des informations concernant le travail de règlement des explosifs datant de la guerre.

Pham Thi Hai Ha, cheffe adjointe du Département de la protection sociale (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), a déclaré que depuis la fin de la guerre, le Vietnam était très intéressé à régler les conséquences des bombes et mines laissés par la guerre, notamment via le déminage et l'aide sociale aux victimes pour réintégrer la communauté.En particulier, le travail de soutien aux victimes des bombes , mines et engins non explosés (UXO) et de réinsertion dans la communauté mis en œuvre par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a obtenu de nombreuses réalisations importantes, répondant en partie aux besoins des victimes, leur permettant de se réintégrer dans la communauté, a indiqué Pham Thi Hai Ha.