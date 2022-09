Le poste frontalier de Lao Bao dans le district de Huong Hoa, province de Quang Tri. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les relations Vietnam-Laos occupent toujours une place prioritaire dans la politique étrangère du Parti et de l'État du Vietnam.

A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et du 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération, l'ambassadeur adjoint lao Chanthaphone Khammanichanh a passé en revue des points lumineux dans les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Selon lui, les relations spéciales entre les deux pays ont abouti à des résultats concrets en tous domaines, contribuant au maintien de la stabilité politique, au développement socioéconomique de chacun et à l'amélioration de la position des deux Partis et des deux États, apportant des avantages concrets aux deux peuples et des contributions importantes pour garantir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.

Le Vietnam est l'un des plus grands investisseurs au Laos, avec un capital total de 5,4 milliards de dollars versés dans des secteurs tels que l'hydroélectricité, les minéraux, l'agriculture, le tourisme, etc. Les entreprises vietnamiennes investissant au Laos ne prennent pas seulement en compte leurs bénéfices économiques, elles construisent également des projets pour améliorer le niveau de vie de la population locale.

En 2021, malgré l'évolution complexe de l'épidémie de COVID-19, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 33,8% en glissement annuel. Le Laos a augmenté ses exportations de produits agricoles clés vers le Vietnam tels que riz, café, latex, bananes, sucre, pastèques..., répondant de plus en plus aux goûts des consommateurs vietnamiens.

En outre, les deux pays continuent de mettre en œuvre le plan de développement socioéconomique proposé par les deux gouvernements suite au 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et au 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire laos.

Ils sont déterminés à développer la liaison dans les transports et communications, notamment le développement de l'autoroute Vientiane-Hanoï, ainsi que le corridor économique Est-Ouest pour promouvoir l'industrie du tourisme. -VNA