Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 2e Forum des énergies renouvelables du Vietnam, ayant pour thème « Vers la neutralité carbone : mécanisme, politique, technologie et financement pour les projets éoliens, solaires et gaziers », a eu lieu le 7 avril à Hanoï.

Pour concrétiser l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050, le Vietnam doit accélérer la transition vers les énergies renouvelables, a déclaré Pham Van Tan, directeur adjoint du Département du changement climatique, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Le forum permet aux décideurs de politiques et organes compétents de collecter des avis et recommandations des entreprises et investisseurs pour perfectionner les réglementations et mécanismes en faveur du secteur des énergies renouvelables au Vietnam, a-t-il souligné.

Le 2e Forum des énergies renouvelables du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA

Lors du forum, des délégués ont discuté de questions telles que : le mécanisme de sélection des investisseurs pour les projets éoliens, solaires et gaziers ; des politiques de financement préférentiel pour l'industrie de l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, la haute technologie ; le partage d’expériences internationales en matière d’attraction des investissements dans les énergies propres ; de nouveaux défis dans le développement de l'énergie propre au Vietnam...

À cette occasion, le Comité d'organisation a annoncé le top 10 des investisseurs les plus prestigieux des projets d'énergie indépendants dans le secteur de l'énergie propre au Vietnam en 2021 et le top 10 des meilleures entreprises spécialisées dans le développement de technologie, d'équipement et de services de l'énergie éolienne et solaire au Vietnam en 2021.-VNA