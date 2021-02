Hanoi (VNA) – La transition numérique progresse de manière exponentielle dans le monde. Conscient de ce phénomène planétaire, le gouvernement vietnamien a décrété que l’année 2020 amorcera la transition numérique. Depuis un an, ce développement se concentre sur trois pôles : la gouvernance électronique, l’économie numérique et la société intelligente. Soucieux d’améliorer la compétitivité du pays, le gouvernement encourage les entreprises à se lancer dans la transformation numérique en 2021.

En 2020, les entreprises vietnamiennes ont développé de multiples plateformes de management et de commerce numériques de qualité. Véritable leviers de croissance pendant la lutte anti-Covid-19, elles ont réussi à concevoir des services intelligents et à maintenir en activité les chaînes d’approvisionnement durant la période de distanciation sociale.

Aujourd’hui, le ministère de l’Information et de la Communication entend moderniser les infrastructures numériques et développer le très haut débit et l’informatique en nuage. Notre objectif est de maîtriser la cybersécurité, a déclaré le ministre Nguyên Manh Hung.

Le ministre Nguyên Manh Hung. Photo: vneconomy.vn

«La crise sanitaire accélère la transition numérique des entreprises. Les entreprises technologiques vietnamiennes doivent profiter de cette opportunité. Il est essentiel d’appliquer une nouvelle gouvernance, une nouvelle stratégie marketing et de créer de nouveaux produits de qualité. Les multinationales ont tendance à délocaliser leur production au Vietnam. Nos entreprises technologiques doivent être capables de développer leurs propres produits pour devenir des partenaires et non des sous-traitants comme aujourd’hui. Les grands opérateurs doivent garantir un réseau 5G performant notamment dans les parcs industriels», a-t-il dit.

Avec ses 68,17 millions d’internautes, soit 70% de sa population, le Vietnam figure parmi les vingt pays ayant le plus grand nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde. 94% d’entre eux surfent en moyenne six heures par jour sur le web.

D’après le rapport 2020 de l’ONU et après comparaison des chiffres de 2018, sur le développement des e-gouvernements dans le monde, le Vietnam se place au 86e rang mondial et au sixième rang en Asie du Sud-Est avec un EGDI (Indice du développement de l’e-gouvernement) bien supérieur à la moyenne mondiale. Le Vietnam a gagné 31 places au niveau des infrastructures de télécommunications pour se classer au 69e rang mondial et 3 places au niveau du développement des ressources humaines pour arriver 117e du classement.

En 2020, le Vietnam comptait 45.500 entreprises technologiques. Le secteur affichait un chiffre d’affaires de 126 milliards de dollars dont les exportations représentaient 30% des exportations nationales et 3% des exportations mondiales.

Le ministère de l’Information et de la Communication se fixe pour objectif d’augmenter le nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles et d’améliorer le taux de pénétration du très haut débit dans le pays. Il souhaite que chaque Vietnamien puisse disposer d’un téléphone intelligent et que chaque famille ait accès à la connexion à très haut débit en fibre optique.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo: baochinhphu.vn

Dans le cadre du programme national de transition numérique jusqu’en 2025 avec vision pour 2030, le gouvernement entend développer les infrastructures et plateformes numériques, garantir la cybersécurité et multiplier les partenariats et favoriser l’innovation.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré: «Ce parcours sera long. Il nécessite une feuille de route concrète et beaucoup de patience. La santé, l’éducation, la banque, l’agriculture, le transport, l’énergie et l’environnement sont les secteurs dont la transformation numérique est prioritaire. Notre ambition est de faciliter la vie de la population en lui offrant des services intelligents et pratiques. Prochainement, la gouvernance électronique sera appliquée dans les ministères de la Santé, et de l’Education et de la Formation».

Comptant parmi les précurseurs de la transition numérique en Asie du Sud-Est, le Vietnam compte bien saisir toutes les opportunités pour développer durablement le pays. – VOV/VNA