Photo: hanoimoi.com.vn

Parrainé par le bureau gouvernemental et l’ambassade du Japon au Vietnam, cette réunion avait pour objectif de faire le bilan des travaux accomplis et d’avancer des mesures à prendre pour accélérer le processus.De l’avis de Mai Tiên Dung, chef du bureau gouvernemental, malgré les efforts entrepris, il y a encore des retards à combler.«Les organes compétents doivent se rapprocher du bureau gouvernemental pour accélérer les démarches. La priorité, c’est que tous les pouvoirs publics puissent avoir accès aux dossiers administratifs. Le portail des services publics et le guichet unique national doivent être perfectionnés et les formules administratives simplifiées pour que tous les services publics soient accessibles en ligne». - VOV/VNA