Un stand vietnamien à la Foire internationale des produits en cuir, des chaussures et des sacs en Australie. Photo: VNA

Sydney (VNA) – Une délégation d’entreprises vietnamienne a participé à la Foire internationale des produits en cuir, des chaussures et des sacs qui a eu lieu du 12 au 14 novembre dans la ville de Melbourne, en Australie.

Cette foire, l’une des plus grandes en Australie, a réuni des centaines de stands de plus de 700 fabricants et entreprises du monde entier. Elle a attiré environ 4.000 visiteurs étrangers.

Les exposants vietnamiens ont présenté leurs produits dans 14 stands. Les visiteurs ont constaté que des articles en cuir, des chaussures et des sacs vietnamiens étaient comparables à ceux fabriqués en Chine, au Pakistan, en Inde, à Singapour, en Indonésie et en Afrique du Sud.

Au cours de la première journée du salon, plusieurs contrats avec des entreprises vietnamiennes ont été conclus, dont un concernant l’ouverture d’un magasin de CNES à Melbourne.

La vice-présidente de l’Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs (LEFASO), Phan Thi Thanh Xuan, a suggéré aux entreprises australiennes de tirer parti de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) dont le Vietnam et l’Australie sont membres.

Nguyen Phu Hoa, responsable du Service du commerce du Vietnam en Australie, a annoncé le lancement prochain d'une campagne de marketing pour le cuir, les chaussures et les sacs vietnamiens en Australie.

Après la manifestation, la délégation vietnamienne doit se rendre en Nouvelle-Zélande. -VNA