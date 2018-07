Le stand de la société vietnamienne BOARC à la SGPFair 2018. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Six entreprises vietnamiennes participent à la Singapore Gifts & Premiums Fair (SGPFair) 2018 qui a ouvert ses portes mercredi 18 juillet à Marina Bay Sands.

Cette foire de trois jours réunit de nombreuses entreprises venues de plus de dix pays et territoires, dont la Malaisie, l’Indonésie, la République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine), le Cambodge et le Vietnam.

Les six entreprises vietnamiennes participantes sont A & EM (peintures), Doma Vina (jouets en papier), Tu Duy (souvenirs en corne), Sweety Lovey (vêtements pour enfants), BOARC (produits artisanaux en bambou) et YLP (société spécialisée dans le soutien aux entreprises vietnamiennes pour participer à des foires-expos internationales).

SGPFair 2018 est l'occasion pour les entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits, de rechercher de nouveaux partenaires et de suivre les dernières tendances dans le secteur des jouets et souvenirs. -VNA