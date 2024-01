Luang Prabang (VNA) - La réunion préparatoire des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) a eu lieu le 28 janvier, dans la province de Luang Prabang, au Nord du Laos, pour réviser et achever les derniers préparatifs de la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat). L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam, à la tête d’une délégation vietnamienne, a assisté à cet événement.L'ambassadeur Vu Ho et les chefs de l'ASEAN SOM ont félicité le Laos pour sa présidence de l'ASEAN en 2024. Les pays ont apprécié la bonne préparation du Laos pour cette conférence ministérielle et se sont engagés à se coordonner étroitement avec le Laos pour assurer le succès de l’événement, de la présidence de l'ASEAN en 2024 en général, et contribuer également à renforcer davantage la coopération de l'ASEAN.A cette occasion, les chefs du SOM de l'ASEAN ont discuté d'un certain nombre de sujets de préoccupation au sein de l'ASEAN ainsi qu'entre l'ASEAN et ses partenaires.

S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Vu Ho a affirmé que le Vietnam continuerait à participer à la coopération de l'ASEAN en 2024 dans un esprit d'initiative, de positivité, de responsabilité, de flexibilité et de créativité ; collaborerait étroitement avec le Laos et d'autres pays pour contribuer au renforcement de la solidarité, de l'unité, du rôle central et au renforcement de l'autonomie de l' ASEAN face aux nouvelles évolutions de la situation internationale et régionale.L’AMM Retreat ont débuté le 29 janvier. Les ministres discuteront et adopteront les contenus et les priorités de l'ASEAN pour toute l'année sous le thème « ASEAN : Promouvoir la connectivité et l'autonomie », les orientations pour la mise en œuvre des résultats du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes, discuteront du processus de construction de la Communauté, des relations extérieures de l'ASEAN, ainsi que de questions internationales et régionales d'intérêt commun. -VNA