Photo d'illustration

Hanoi (VNA) – La délégation vietnamienne conduite par le général Tô Lâm, ministre de la Sécrité publique, a participé à la première consultation en ligne sur la sécurité ASEAN – Russie tenue le 28 juin.

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrushev, le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, Robert Matheus Michael Tene ont également assisté à cette consultation.

S’exprimant à cet événement, le général Tô Lâm a souligné que l'ASEAN occupe une position géopolitique et économique très importante dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'un événement très important pour promouvoir et approfondir le partenariat stratégique ASEAN - Russie.

Il a souligné la nécessité de maintenir un environnement socio-politique stable, de protéger les intérêts, d’assurer la sécurité nationale, la stabilité et la paix du monde, de la région et de chaque pays pour l'intérêt de la prospérité commune des pays de l'ASEAN.

Il a appelé les pays de la région d’Asie-Pacifique à renforcer les mesures de confiance et établir des canaux de dialogue efficaces pour échanger des points de vue, lever rapidement les désaccords et résoudre les différends par des moyens pacifiques afin de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse et un développement socio-économique durable.

Le général Tô Lâm, ministre de la Sécrité publique. Photo: VNA

Afin d'approfondir davantage les relations de coopération ASEAN - Russie, le Vietnam a proposé aux deux parties de renforcer leur coopération dans le cadre du Forum régional de l'ASEAN (ARF), en vue de promouvoir la confiance et développer le partenariat stratégique bilatéral substantiel et intégral, promouvoir la coopération sur les questions de sécurité traditionnelles et les défis de sécurité émergents.

Il a exhorté à assurer la sécurité en mer, la liberté de navigation et de survol, la liberté de commerce, à ne pas recourir à la force, à régler des différends par des moyens pacifiques, conformément aux les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), les normes et recommandations pertinentes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, et de l'Organisation maritime internationale.

Le Vietnam s'engage à contribuer à la promotion des processus de dialogue, de coopération et d'instauration de la confiance présidés par l'ASEAN, et est toujours prêt à travailler en étroite collaboration avec les pays de la région Asie-Pacifique et les pays de l'ASEAN pour la sécurité, la paix et la stabilité, a-t-il affirmé, ajoutant que les de l'ASEAN et la Russie seront toujours cohérents avec la politique visant à assurer la paix et la stabilité dans la région.

Les délégués ont échangé les mesures pour maintenir la stabilité politique et assurer la sécurité dans la région de l'ASEAN et plus largement la région Asie-Pacifique dans le contexte international où il existe des avantages, des difficultés et de grands défis pour les intérêts, la sécurité et le développement de l'ASEAN et de la Russie. -VNA