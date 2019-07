Les participants à la Conférence du Comité du SEANWFZ.



Hanoi (VNA) - Dans le cadre des activités de la 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-52) et des conférences connexes, le 30 juillet à Bangkok, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a participé à la Conférence du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (SEANWFZ).

À la Conférence, les pays de l'ASEAN ont continué d'affirmer le rôle et la signification du SEANWFZ, exprimant ainsi la volonté et la détermination de préserver conjointement l'Asie du Sud-Est sans toutes sortes d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. En conséquence, les pays sont convenus de promouvoir les efforts visant à appliquer pleinement et efficacement le plan d’action sur l’accélération du traité pour la période 2018-2022 dans les quatre domaines :

Primo, respecter les engagements énoncés dans le traité, dont la participation complète aux documents internationaux sur la lutte contre la prolifération et l’élimination des armes de destruction, coopérer pour assurer la sécurité et la sûreté nucléaire, et utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Secundo, poursuivre les consultations avec cinq pays dotés d’armes nucléaires en vue de leur adhésion au protocole du traité, garantissant ainsi que ces pays s’engagent à respecter l’Asie du Sud-Est sans armes nucléaires.

Tertio, renforcer la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et d'autres partenaires afin de mobiliser des compétences techniques et de promouvoir activement le rôle et le prestige du SEANWFZ au sein de forums internationaux, en particulier aux Nations Unies, ainsi que de signer rapidement l'accord de coopération entre le Réseau des organes de réglementation de l’énergie atomique de l’ASEAN (ASEANTOM) et l'AIEA en septembre 2019 en vue de formaliser les relations entre les deux parties.

Quarto, encourager les agences professionnelles de l'ASEAN à participer à la mise en œuvre des contenus appropriés énoncés dans le traité.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a souligné le rôle important joué par le SEANWFZ pour garantir que la région ne possède absolument pas d'armes nucléaires et de destruction massive.

Conformément aux efforts déployés pour mettre en œuvre le plan d'action 2018-2022, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a demandé à l'ASEAN de promouvoir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté nucléaire dans la région, domaine dans lequel l’accent est mis sur l’amélioration de la capacité de prévention et d’intervention en cas d’incidents de rayonnement, renforcer la coordination entre les organismes spécialisés dans l’énergie atomique et ceux chargés des secours en cas de catastrophe. Dans le même temps, l'ASEAN doit continuer à promouvoir le rôle et la contribution du SEANWFZ aux efforts internationaux communs en matière de lutte contre la prolifération et l’élimination des armes nucléaires et des armes de destruction massive.

Concernant le protocole du SEANWFZ, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a demandé à l'ASEAN de déployer des efforts supplémentaires et de proposer des solutions pour résoudre les obstacles et créer des conditions favorables pour que cinq pays dotés d'armes nucléaires signent le protocole du SEANWFZ.

Dans la soirée du 30 juillet, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a assisté au dîner de travail avec les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. -VNA