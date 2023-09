Les délégués à conférence 2023 sur la médecine traditionnelle ASEAN – Chine. Photo: VNA

Bozhou (VNA) - La conférence 2023 sur la médecine traditionnelle ASEAN - Chine a eu lieu le 8 septembre dans la ville de Bozhou, province chinoise de l'Anhui.

Les déléguées vietnamiennes du Réseau de femmes leaders pionnières (WELEAD) et Nguyên Thi Huong Liên, vice-présidente du WELEAD, co-fondatrice et PDG de Sao Thai Duong JSC, y ont assisté.

L'événement visait à promouvoir les liens internationaux et la coopération dans le commerce et l'investissement des entreprises pharmaceutiques traditionnelles entre la Chine et les pays parties au Partenariat économique régional global (RCEP).

S'exprimant lors de la conférence, Nông Duc Lai, conseiller commercial du Vietnam en Chine, a souligné que cette conférence serait une opportunité pour les gestionnaires, les scientifiques, les experts et les entreprises de partager leurs expériences, et de discuter des questions liées à la médecine traditionnelle.

Il s’est déclaré convaincu qu'à cette occasion, les universités, les instituts de recherche, les hôpitaux et les entreprises du Vietnam et de la Chine noueraient des coopérations dans le domaine de la médecine traditionnelle. -VNA

source