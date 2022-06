Le Vietnam a affirmé lors de la 12e Conférence ministérielle de l'OMC soutenir le rôle du système commercial multilatéral et œuvrer avec les autres membres pour relever les défis économiques mondiaux.

Les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques en cinq mois continuent de bien progresser.

Les ventes au détail de biens transfrontalières du Vietnam ont augmenté de plus de 20% par an, atteignant 3,3 milliards de dollars en 2021, et devraient s’établir à 11,1 milliards de dollars d’ici 2026.