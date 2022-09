Dôn Tuân Phong, vice-président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, participe à la 3e Conférence parlementaire de la région Asie-Pacifique sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) tenue au Pakistan. Photo: VNA



Islamabad (VNA) - La délégation parlementaire vietnamienne conduite par Dôn Tuân Phong, vice-président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, a participé à la 3e Conférence parlementaire de la région Asie-Pacifique sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), tenue les 13 et 14 septembre au Pakistan.

La conférence a été organisée par l'Union parlementaire internationale (UIP), en collaboration avec le Parlement du Pakistan, avec la participation de représentants des parlements des pays de la région Asie-Pacifique tels que les Maldives, le Sri Lanka, la Turquie, la République de Corée, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Népal, le Vietnam.

Dans son discours, le représentant de la délégation vietnamienne a exprimé sa profonde sympathie pour les pertes en vies humaines et en biens causées par les inondations au Pakistan, mais estimé qu'avec les efforts du gouvernement et de ses habitants, ainsi que le soutien de la communauté internationale, le pays réglerait bientôt les conséquences.

Il a déclaré que les impacts du changement climatique, la pandémie de Covid-19 et l'instabilité géopolitique dans certaines régions... posent de nombreux défis pour la poursuite et la réalisation des ODD.

En marge de la conférence, la délégation vietnamienne a eu des contacts avec le président du Parlement pakistanais, et le président de l'UIP, appréciant les efforts de ces deux organes pour organiser la conférence après plus de 2 ans de pandémie de Covid-19.

La délégation vietnamienne a rencontré des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat du Parlement pakistanais, et transmis une lettre du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat pour partager les difficultés, les pertes et les lourds dégâts causés par les inondations, estimant que l'État et le peuple pakistanais surmonteraient bientôt cette période difficile.

Les deux parties souhaitent renforcer les relations entre les deux organes législatifs, et estiment que les relations bilatérales ont encore un grand potentiel de développement, notamment dans les domaines politique, économique, commercial, culturel, touristique,....

La délégation vietnamienne a proposé aux deux pays de mener de nombreuses activités significatives à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, espérant que les deux parties continueraient à se soutenir dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux. -VNA