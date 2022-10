Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Vu Hai Ha, également chef de la délégation vietnamienne, signe le communiqué conjoint de la conférence. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – La 30e conférence annuelle du Forum parlementaire d’Asie-Pacifique (APPF – Asia-Pacific Parliamentary Forum) s’est clôturée le 28 octobre à Bangkok après trois jours de travail.



Les participants ont adopté un communiqué conjoint soulignant la nécessité de promouvoir la coopération parlementaire, le développement économique vert et l'économie numérique pour une reprise durable, ainsi que la paix et la prospérité dans la région.



La délégation vietnamienne a activement participé à toutes les réunions et conférences connexes dans le cadre de cet événement.



Dans son discours lors d’une réunion sur la politique et la sécurité, le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Vu Hai Ha, également chef de la délégation vietnamienne, a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance, de respecter la souveraineté, le régime politique et les intérêts légitimes de chacun.

Il est également important de renforcer la coopération pour assurer la paix, la stabilité et la primauté du droit dans les mers et les océans, de maintenir la paix, la coopération, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base du respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il est en outre nécessaire de continuer à encourager les gouvernements à renforcer l’efficacité de la coopération dans le contrôle du COVID-19, la prévention et la résolution des problèmes de sécurité traditionnels et non traditionnels…



A cette occasion, le chef de la délégation vietnamienne a eu des rencontres avec des dirigeants et délégations d’autres pays. Lors de ces rencontres, il a émis le souhait de renforcer la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et les organes législatifs des pays dans les temps à venir.-VNA