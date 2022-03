Hanoi (VNA) – Au 20 mars 2022, le Vietnam comptait 1.539 projets d’investissement à l’étranger avec un capital total de près de 21,43 milliards de dollars, selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Signature des accords de coopération en matière d'investissement signés récemment à Vientiane, au Laos. Photo: Baodautu

Au cours des trois premiers mois de 2022, les stocks d’investissements vietnamiens à l’étranger ont atteint 211,45 millions de dollars, soit 37% du total à la même période de l’année précédente, a-t-elle annoncé.

Vingt-quatre projets ont obtenu de nouveaux certificats d’enregistrement d’investissement, avec un montant total de plus de 180,2 millions de dollars ( 28,5%); 3 projets ont été rajustés avec un capital d’investissement supplémentaire total de 31,23 millions de dollars, soit 7,2% du total à la même période de 2021.

Selon l’Agence de l’investissement étranger, les projets de Vines Energy Solutions JSC aux États-Unis et au Canada sont la raison principale de la forte hausse de l’investissement vietnamien à l’étranger.

Ces trois derniers mois, les entreprises vietnamiennes ont investi à l’étranger dans 8 secteurs, en premier lieu l’industrie manufacturière avec cinq nouveaux projets totalisant 96,75 millions de dollars, et l’industrie minière avec un projet de 33,54 millions de dollars. Viennent ensuite les secteurs de la banque et de la finance, du commerce de gros et de détail, de la communication d’informations…

Douze pays et territoires ont reçu des investissements du Vietnam ce premier trimestre. Le Laos est en tête avec un nouveau projet d’investissement et deux projets d’ajustement de capital, avec un montant total de 64,33 millions de dollars, devant les États-Unis avec 34,54 millions de dollars. Viennent ensuite le Canada, Singapour, l’Indonésie… – CPV/VNA