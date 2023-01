L'ambassadeur de Russie au Vietnam Gennady Bezdetko. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023, l'ambassadeur de Russie au Vietnam Gennady Bezdetko a salué les efforts du Vietnam en matière de développement économique dans le contexte de nombreuses difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et des inquiétudes concernant le ralentissement économique mondial.

"Le Vietnam a affiché de bonnes performances économiques même si 2022 ne fut pas une année facile pour de nombreux pays. En raison d'un certain nombre de facteurs négatifs, notamment la pandémie de COVID-19 et des prix élevés de l'énergie, l'économie mondiale a été confrontée à de nombreuses difficultés. Pour le Vietnam, grâce aux actions flexibles et efficaces des autorités pour rétablir les activités commerciales après la pandémie, la croissance du PIB a atteint 8 %, dépassant l'objectif du gouvernement de 6-6,5 %. C'est certainement un signe positif", a fait savoir le diplomate russe.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et ses partenaires étrangers en 2022 ont atteint environ 750 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 50 milliards de dollars par rapport à 2021 et une balance commerciale excédentaire de 11 milliards de dollars. M.Bezdetko a espéré que ces tendances favorables se poursuivraient en 2023.

Le bus touristique à Ho Chi Minh-Ville, - locomotive économique du Vietnam. Photo: VNA

Après plus de 35 ans de mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau), le Vietnam a fait des progrès impressionnants. Malgré les défis auxquels le monde moderne est confronté, l'économie nationale ne cesse de se développer rapidement. Les flux de capitaux étrangers se maintiennent, l'intégration dans les relations économiques internationales s'approfondit et le potentiel de production et les technologies se renforcent.

Dans ce contexte, la tâche d'assurer une croissance annuelle moyenne du PIB de 7 % d'ici 2030 et un revenu par habitant de 7.500 dollars est réalisable, a déclaré Gennady Bezdetko.

Toujours selon lui, malgré la prise en compte des réalités liées à la situation économique et politique actuelle dans le monde, principalement la crise alimentaire et énergétique, "les perspectives du Vietnam dans la mise en œuvre de ses objectifs de développement durable peuvent être qualifiées d'optimistes".

La lutte contre la corruption est l'un des facteurs clés pour assurer le fonctionnement stable et efficace des principales institutions de l'État et un développement économique dynamique. L'ambassadeur a rappelé qu'en 2022, des comités de pilotage sur la prévention et la lutte contre la corruption ont été créés dans toutes les villes et provinces. Il s'est déclaré convaincu que c'était la clé pour de nouveaux progrès dans ce combat contre ce fléau.

L'ambassadeur russe a estimé que le Nouvel An lunaire était une fête spéciale avec de riches traditions historiques et culturelles.

Pour la première fois, le Vietnam dispose d'une Planification globale nationale sur les ressources en eau. Photo : VNA



"Tout d'abord, il s'agit de vacances en famille, une occasion de rencontrer des proches et des amis, de rendre visite à d'anciens professeurs, de revenir sur les réalisations de l'année écoulée et de faire des projets pour l'avenir. Le Têt est associé à de nombreuses traditions, coutumes et rituels intéressants qui le rendent particulièrement coloré, attrayant et plein d'émotions positives", a déclaré l'Ambassadeur Bezdetko.

A l'approche du Nouvel An, le diplomate russe a émis le souhait que les relations Russie-Vietnam se développent de plus en plus fortement et qu'en 2023, la coopération multiforme entre les deux pays continue d'être renforcée dans l'esprit du partenariat stratégique intégral. -VNA