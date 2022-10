Moscou (VNA) - L'Institut d'économie de l’Académie des sciences de la Russie (RAN) et l'Institut d'études européennes de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) ont organisé le 18 octobre une visioconférence internationale sur le développement des relations de coopération russo-vietnamiennes. Cet événement a séduit la participation de nombreux universitaires connus des deux pays.

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence, le docteur associé en géosciences Mikhail Lobanov, directeur adjoint de l'Institut d'économie de la RAN et expert de premier plan au Centre d'études sur l'Europe de l'Est relevant de l'Institut d'économie de la RAN a souligné l'importance de la coopération entre les communautés académiques russes et vietnamiennes. M. Mikhail Lobanov a également souligné l'importance du développement des relations économiques entre la Russie et le Vietnam pour les deux pays.

De son côté, le directeur de l'Institut d'études européennes de la VASS, le professeur, docteur en sciences Nguyen Chien Thang a souligné les problèmes de sécurité ainsi que les changements économiques à cause de la pandémie de COVID-19 auxquels la Russie et le Vietnam font face.

Lors du séminaire, dans leurs rapports et des interventions, les participants ont abordé les grands potentiels de coopération entre le Vietnam et la Russie, souligné les lacunes et les restrictions des deux parties ces dernières années et avancé des recommandations pour surmonter les limites et promouvoir la coopération entre les deux parties.

Le Vietnam et la Russie ont encore d’importants potentiels de coopération dans de nombreux domaines, notamment dans l'énergie, les sciences, les technologies, le commerce dans le contexte où la Russie promeut la stratégie "Pivot vers l'Est", ont-ils déclaré.-VNA