Festival de musique Vietnam - Russie Festival de musique Vietnam - Russie

Hanoi (VNA) - De nombreux Russes et des Vietnamiens qui ont étudié et travaillé en Russie se sont réunis dans la soirée du 2 octobre à Hanoi, lors d’un festival de musique intitulé "Voiles cramoisies".Il s'agit d'une activité annuelle organisée par le club Cœur de la Russie soviétique, une section de l'Association d'amitié Vietnam - Russie de Hanoi.A cette occasion, l'ambassadeur de la Russie au Vietnam Gennady Stepanovich Bezdetko a souhaité le renforcement de la profonde affection entre les deux peuples, à travers diverses activités d'échange culturel.Créé en 2014, le club Cœur de la Russie soviétique est devenu une section officielle de l'Association d'amitié Vietnam - Russie de Hanoi en 2019.Réuni plus de 250 membres, le club se concentre sur l'organisation des échanges culturels, afin de connecter la communauté russe au Vietnam et ceux qui ont étudié et travaillé en Russie. Sans oublier des activités humanitaires, contribuant à aider les pauvres dans les zones sinistrées...Dans la soirée remplie de musique typique des deux pays, de nombreux participants ont exprimé leur joie de se rencontrer, de partager des expériences et de rechercher des opportunités de coopération. -VNA