Litchis vietnamiens en vente dans un supermarché à Paris. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Selon le Département général des douanes, les exportations vietnamiennes vers la France au premier semestre 2021 se sont établies à 1,56 milliard de dollars, soit une légère baisse de 0,39% en un an.

Ces dernières années, la France a toujours été l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE). Notamment dans le domaine de l'exportation, la France est actuellement le 4e marché d'exportation du Vietnam dans l’UE-27, seulement derrière les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche et représente environ 10% du total. Cependant, la part des produits vietnamiens reste modeste, ne représentant que 1,1% des importations totales de la France.

Au cours des 6 premiers mois de 2021, les téléphones et accessoires, bien qu'en baisse de 38,4%, arrivent en tête en chiffre d’affaires à l'exportation vers le marché français, atteignant 282,1 millions de dollars, représentant 18% du total.

Viennent ensuite les chaussures avec 279,7 millions de dollars ( 38,4%) et le textile-habillement avec 247,5 millions de dollars ( 40%).

Un certain nombre d'articles ont connu une augmentation du chiffre d'affaires: véhicules et pièces de rechange ( 85%); bois et produits dérivés ( 32%); machines-outils et pièces détachées ( 42%); produits en plastique ( 58%); fruits ( 64%); pierres et métaux précieux ( 98%); produits en caoutchouc ( 168%); poivre ( 112%) et produits céramiques ( 54%). – CPV/VNA