Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu a déclaré mardi 8 mars à la presse que le Vietnam a évacué pour l’essentiel ses citoyens des zones de guerre les plus féroces en Ukraine, indiquant continuer de travailler avec les agences concernées pour avoir des plans appropriés.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu. Photo : VNA

Le responsable est allé accueillir les 287 citoyens vietnamiens évacués de la zone de guerre en Ukraine et rapatriés sur un vol entièrement financé par l’État vietnamien au départ de la capitale roumaine Bucarest qui a atterri mardi 8 mars à midi à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoi.

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, l’une des principales priorités des dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam consiste à assurer la sécurité de la vie et la protection légale des citoyens et des entreprises vietnamiennes à l’étranger, considérant cette tâche comme la plus importante en ce moment, a-t-il souligné.

Le gouvernement a mis en place un groupe de travail spécial pour évacuer les citoyens vietnamiens des zones de guerre et soutenir leur rapatriement sur une base volontaire, a-t-il fait savoir

Le ministère des Affaires étrangères, en tant qu’agence coordonnatrice, a œuvré avec les ministères et les agences concernés et a donné instruction aux organes de représentation du Vietnam notamment en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie de travailler à l’évacuation immédiate des citoyens vietnamiens des zones de guerre les plus féroces, a-t-il poursuivi.

Des citoyens vietnamiens en train de faire des procédures à l’aéroport international de Bucarest avant leur retour au Vietnam. Photo : VNA

En seulement 2-3 jours, nous avons organisé le premier vol d’évacuation. Selon les rapports des agences de représentation du Vientam, nos citoyens dans les zones de guerre ont été pour l’essentiel évacués en toute sécurité, s’est félicité le vice-ministre.

Dans les temps à venir, sur la base des souhaits des compatriotes, nous nous coordonnerons avec les ministères et les secteurs pour proposer au gouvernement et au groupe de travail d’organiser davantage de vols d’évacuation, a-t-il indiqué.

Ces évacuations aériennes à grande échelle ne sont pas les premières. Le gouvernement avait dirigé voici plus de 10 ans la mise en place d’un pont aérien, avec 10 vols effectués du 1er au 13 mars 2021 pour rapatrier en toute sécurité plus de 3.000 citoyens vietnamiens bloqués en Libye.

En février 2020, le pays avait encore rapatrié par voie aérienne des citoyens vietnamiens bloqués à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine, qui était l’épicentre de l’épidémie de Covid-19. – VNA