Hanoï (VNA) - Le Vietnam a recensé 55.879 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures jusqu’à 16 heures mardi 22 février, a annoncé le ministère de la Santé. L’augmentation des cas F0 (personnes infectées) dans la communauté, y compris dans les écoles, inquiètent les habitants.

Toujours selon le ministère de la Santé, jusqu’au 22 février, le pays a administré près de 192 millions de doses de vaccins anti-COVID-19. Au cours de ces 24 dernières heures, seulement 3.434 patients se trouvaient dans un état critique tandis que 77 décès supplémentaires ont été enregistrés.

Ces chiffres a montré que la décision du gouvernement de rouvrir prudemment les écoles et le marché du tourisme a été tout bien pesée.

À partir d'octobre 2021, le Vietnam a commencé à changer sa stratégie de lutte contre l'épidémie de COVID-19, du passage de « zéro COVID » à la stratégie de "s'adapter de manière sûre, flexible et contrôler efficacement l'épidémie de COVID-19".

Le 17 février, au siège du gouvernement, une réunion en ligne avec 63 villes et provinces a été organisée pour évaluer la situation de réouverture des écoles dans les localités. Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que la réouverture des écoles était une exigence urgente.

Nguyen Trung Khanh, directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a déclaré que le secteur du tourisme serait prêt pour reprendre des activités touristiques à partir du 15 mars. Le Vietnam reconnaît actuellement les formes de certificat de vaccination/passeports vaccinaux de 79 pays et territoires.

Selon le plan fixé, la 3e dose de vaccin anti-COVID-19 sera administrée à toutes les habitants éligibles à la vaccination. Actuellement, 59 villes et provinces atteignent un taux de couverture vaccinale élevé, avec 90% des habitants ayant reçu deux injections.

L'augmentation de la proportion de personnes recevant la dose supplémentaire (troisième dose) a complètement modifié le tableau épidémiologique du pays. Le taux de patients qui deviennent graves et meurent après avoir reçu la 3e dose reste très faible.

Le Dr Thu Anh, expert en épidémiologie, a estimé que le Vietnam était au sommet de l'immunité collective, avec une couverture vaccinale importante. Les cas d’infection sont nombreux mais avec des symptômes bénins.

Au cours des deux derniers mois, le Vietnam a accueilli plus de 8.500 touristes internationaux, mais seulement 27 cas du COVID-19.

Selon Vu The Binh, vice-président de l'Association du tourisme, l'ouverture du tourisme est une question de survie pour la reprise du secteur en particulier et de l'économie en général. En fait, le tourisme affecte d’autres secteurs économiques, notamment la prestation de services. Actuellement, la plupart des villes et provinces ont leurs plans pour restaurer les activités touristiques internationales. -VNA