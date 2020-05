Hanoi (VNA) - La pandémie de COVID-19 a fait chanceler les secteurs économiques, en tête celui du tourisme. Face aux mesures de restriction, de nombreuses personnes ont choisi la visite virtuelle du Vietnam depuis leur canapé, grâce aux images à 360 degrés.

Le lac de l’Epée restituée, corbeille de fleurs au coeur de Hanoi. Source : Département du tourisme de Hanoi

En raison du coronavirus, le Festival de Huê devrait avoir lieu en août ou septembre prochain, au lieu d’avril comme prévu initialement.



Après la longue léthargie à cause de la pandémie, les autorités locales sont déterminées à réchauffer l’image de cette poétique ville de la province de Thua Thiên-Huê (Centre), grâce notamment à la technologie numérique. Des photos de l’ancienne capitale impériale sont non seulement présentées sur les sites officiels, mais également sur des forums touristiques tels que TripAdvisor, Traveloka...



Baladez-vous avec votre souris, à 360 degrés, à travers la seule capitale historique du Vietnam à avoir conservé son architecture royale : son palais impérial, ses temples et tombeaux, ainsi qu’autres patrimoines culturels immatériels ! Admirez des vues aériennes de la citadelle ou promenez-vous dans ses sites les plus renommés comme les pagode Thiên Mu ou de la Dame céleste, le Dai Nôi (Grand Intérieur) ou les tombeaux des empereurs Nguyên (la dernière dynastie impériale vietnamienne, qui régna de 1802 à 1945).



Parmi ceux-ci, le tombeau de Tu Duc est présent sur la plate-forme Google Arts & Culture, devenant le premier patrimoine du Vietnam à être ajouté à la collection de Google. La numérisation de ce mausolée a été réalisée dans le cadre d’un projet lancé en 2018 par le Centre de conservation des monuments de Huê et deux sociétés américaines - CyArk et Seagate Technology.



En ce qui concerne Hanoï, grâce au site http://travel360.vn, il est possible d’admirer de son salon le lac de l’Ouest, la pagode Tây Hô, le village de la soie de Van Phúc (arrondissement suburbain de Hà Dông), l’ancien village de Duong Lâm (un des rares villages vietnamiens à avoir gardé ses traditions d’antan, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de la capitale), la cité impériale de Thang Long - patrimoine mondial de l’UNESCO qui, édifiée au XIe siècle, fut le lieu du pouvoir politique de manière continue pendant 13 siècles.



Sur la page http://hoankiem360.vn, allez explorer de hauts lieux de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, dans le centre-ville, grâce aux images panoramiques, réservez des chambres d’hôtel et des circuits, ou effectuez des achats en ligne !



Pour sa part, le village de la céramique de Bát Tràng, à une dizaine de kilomètres du centre de Hanoï, propose une jolie découverte sur son site http://battrangtour.net. La campagne de relance touristique concerne également Hô Chi Minh-Ville qui s’intéresse à présenter l’image et les particularités du bánh mì (sandwich vietnamien), à côté de numériser ses sites touristiques en images à 360 degrés.



Visite virtuelle de la plus grande grotte du monde

Grotte de Son Doong: Source: Oxalis Adventures-Ryandeboodt/Vietnam+

En cette période épidémique, il est aussi possible de partir à la découverte de la célèbre grotte de Son Doong, située dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, province de Quang Binh (Centre), avec juste un smartphone ou un ordinateur. Dépaysement garanti ! Le quotidien britannique Guardian vient de présenter les dix plus belles visites virtuelles du monde pendant les jours de confinement dont Son Doong, la plus grande grotte du monde.



Son Doong 360 est un projet mis en œuvre par le National Geographic, visant à enregistrer les images les plus vierges de la grotte à travers la réalité virtuelle, avant le développement touristique. Le voyage se compose d’images à 360 degrés et d’effets sonores naturels, emmenant les visiteurs à travers une grotte baignée de lumière, pour admirer la plus grande stalagmite jamais trouvée, de 80 m de haut, et des forêts primitives géantes. Grâce à des photos de haute qualité, vous pourrez explorer chaque détail de la géologie et de la flore de la grotte.



En outre, http://vietravel.com présente une série de sites touristiques renommés du pays comme Hanoï, Ha Long (province de Quang Ninh), Sa Pa (province montagneuse de Lào Cai) dans le Nord ; province de Quang Binh, villes de Huê, Quy Nhon (Binh Dinh), Nha Trang (Khánh Hoà) dans le Centre ; Dà Lat (Lâm Dông) sur les Hauts Plateaux du Centre ; ville de Cân Tho, province de Cà Mau, île de Phú Quôc (province de Kiên Giang) dans le Sud…



D’après le vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu Thê Binh, la visite virtuelle en cette période épidémique joue un rôle indispensable dans la stratégie de relance touristique. "Cependant, il est nécessaire pour les voyagistes de s’intéresser à perfectionner la main-d’œuvre, sans oublier d’améliorer la qualité des images qui doivent évoluer dynamiquement, en interaction avec la demande de l’utilisateur", souligne-t-il.- CVN/VNA