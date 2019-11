Photo: VNA



Alger (VNA) – La pêche, l’aquaculture et la commercialisation des produits aquatiques du Vietnam sont présentés dans le cadre de la 8e Exposition internationale sur la pêche et l’aquaculture d’Algérie (SIPA 2019) qui a lieu du 6 au 11 novembre à Oran.

SIPA 2019, un évènement bisannuel, est un espace de débats et d’échange d’expériences entre entreprises algériennes et étrangères des filières de la pêche et de l’aquaculture. C’est également une occasion pour s’informer des nouveautés de celles-ci à travers le monde.

SIPA 2019 réunit 100 stands domestiques et étrangers, dont le Vietnam.



Le conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuân, est venu participer à cet évènement pour présenter la pêche et l’aquaculture du Vietnam au public algérien et étranger, ainsi que rechercher des opportunités de coopération et d’investissement entre les deux pays.

En marge de cet événement, le service commercial de l’ambassade du Vietnam en Algérie, Hoang Duc Nhuân, a eu une rencontre avec le vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Oran (CCI Oran), Kehal Nacer. Hoang Duc Nhuân a profité de l’opportunité pour présenter les foires internationales de produits aquatiques prévus au Vietnam tels que Vietnam Expo et Vietnam Food Expo, et appelé à la participation d'entreprises algériennes à ces événements.

Selon le conseiller d’ambassade Hoang Duc Nhuan, le Vietnam souhaite que la CCI Oran aider le Vietnam à trouver des entreprises algériennes potentielles pour coopérer avec les entreprises vietnamiennes en Algérie. Une entreprise vietnamienne souhaite trouver un partenaire algérien pour construire une usine de production de café en Algérie.



En 2010, les deux pays ont signé un mémorandum de coopération dans la pêche et l’aquaculture. Actuellement, les produits agricoles figurent toujours dans le top 5 des groupes de produits du Vietnam les plus exportés dans ce pays, avec une valeur à l’exportation de 10 millions de dollars par an. En 2018, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers l’Algérie a atteint 8,56 millions de dollars. -VNA