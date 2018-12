Photo d'illustration : Danviet

Hanoï (VNA) - En octobre, les exportations vietnamiennes de crevettes aux Etats-Unis ont connu une hausse de 37% en un an. Le Vietnam a ainsi dépassé l'Équateur pour devenir le 3e exportateur de crevettes aux Etats-Unis.



Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les importations américaines de crevettes en octobre ont continué à augmenter, pour le troisième mois consécutif, atteignant 74.704 tonnes et 678 millions de dollars. Avec 8.573 tonnes, l'approvisionnement en crevettes vietnamiennes a augmenté de 37% en un an, permettant au pays de devenir le 3e exportateur de crevettes aux Etats-Unis.



Une hausse qui s'explique par la réduction par les Etats-Unis des droits antidumping sur la crevette vietnamienne. Cependant, au cours des 10 premiers mois de 2018, les exportations vietnamiennes de crevettes sur le marché américain ont encore diminué, de 3%. Les parts de marché de la crevette vietnamienne en 10 mois ont légèrement reculé par rapport à l'année précédente. -CPV/VNA