Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a exhorté jeudi 24 juin à s’engager de manière énergique pour l’amélioration constante de la vie des minorités ethniques et habitants des régions montagneuses.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (debout) s’exprime lors de la réunion du Comité de pilotage central du programme cible national de développement socio-économique des régions de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030, le 24 juin à Hanoi. Photo : VNA

S’exprimant lors d’une réunion du Comité de pilotage central du programme cible national de développement socio-économique des régions de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030 dont il est président, Truong Hoa Binh a indiqué que ce programme est l’un des trois programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025 dont la politique d’investissement a été approuvée par l’Assemblée nationale.



Ce programme a des implications importantes pour le développement socio-économique du pays, soutient les moyens de subsistance et assure la vie des populations dans les régions de minorités ethniques et montagneuses, a-t-il souligné.



Le vice-Premier ministre permanent a demandé aux ministères et aux secteurs d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action spécifiques, contribuant à accélérer le décaissement des capitaux publics, à surmonter l’impact de l’épidémie de Covid-19, à relancer l’économie et à garantir une vie digne aux habitants.



Le ministre et président du Comité des minorités ethniques Hâu A Lênh a fait savoir que ce programme vise à réduire progressivement l’écart de niveaux de vie et de revenus des régions de minorités ethniques et montagneuses par rapport à la moyenne nationale.

Des habitants de la commune de Phuoc Trung (district de Bac Ai, province de Ninh Thuân) développent l’élevage ovin pour sortir de la pauvreté. Photo : VNA



L’objectif consiste à réduire de 50% le nombre de communes, villages et hameaux en difficulté particulière d’ici 2025, à faire en sorte qu’il n’y aura pratiquement plus de communes, villages et villages en difficulté particulière à l’horizon 2030.



Les fonds consentis au titre du programme au cours de la période 2021-2025 se chiffrent à environ 147.052 milliards de dôngs (plus de 6 milliards de dollars).



Le vice-Premier ministre a ordonné la création d’un groupe de travail pour mobiliser les aides publiques au développement (APD) et a demandé au Comité des minorités ethniques et au ministère des Communications et des Transports d’œuvrer avec les ministères du Plan et de l’Investissement, et des Finances pour proposer des programmes et projets pertinents.



Ces programmes et projets de développement des infrastructures intercommunales essentielles, des ressources humaines et de construction des ponts locaux dans les régions de minorités ethniques et montagneuses seront financés à hauteur de 350 millions de dollars par les APD et les prêts étrangers à taux préférentiel. – VNA