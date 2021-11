Hanoi (VNA) – Un séminaire international sur le vieillissement actif, l’innovation et l’application de la technologie numérique dans les soins aux personnes âgées dans l’ASEAN s’est tenu vendredi 19 novembre à Hanoi.

La vieillesse, un cadeau plutôt qu'un poids. Source: tuyengiao.vn



S’adressant à l’événement, le vice-ministre de la Santé Dô Xuân Tuyên a déclaré que ce séminaire est une initiative du Vietnam en tant que vice-président du Centre de l’ASEAN pour le vieillissement actif et l’innovation (ACAI), qui reçoit un fort soutien des membres de l’ACAI.Il fournit une opportunité aux participants de partager leurs expériences pour une coopération renforcée entre les membres et partenaires de l’ACAI, se dirigeant vers une communauté solidaire de l’ASEAN et une adaptation active au vieillissement de la population d’une manière dynamique, saine et innovante, a-t-il déclaré.Le vice-ministre Dô Xuân Tuyên a noté que l’ASEAN, qui compte la troisième plus grande population au monde avec 634 millions d’habitants, connaît une période de vieillissement de la population avec plus de 45 personnes âgées, soit environ 7% de la population totale en 2019, qui devrait atteindre 132 millions en 2050, représentant 16,7% de la population totale de l’ASEAN.Le Vietnam fait partie des pays où la vitesse de vieillissement de la population est la plus rapide au monde. Actuellement, le pays compte 7,4 millions de personnes âgées, soit 7,7% de la population. Les chiffres devraient atteindre respectivement 22,3 millions et 20,4% d’ici 2050, a déclaré le responsable.Naomi Kitahara, représentante du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, a souligné qu’il n’existe pas de politique globale pouvant traiter le problème du vieillissement de la population.Elle a souligné l’importance d’investir dans des politiques d’avenir basées sur les droits et l’amélioration des relations de genre, et de se concentrer sur les demandes des personnes de tous âges. Cela peut garantir que les pays de l’ASEAN peuvent se diriger vers un avenir meilleur pour tous, sans laisser personne de côté sur la voie de la mise en œuvre des objectifs de développement.L’année dernière, le Vietnam et d’autres pays membres de l’ASEAN ont signé un accord sur la création de l’ACAI. En juillet 2021, lors de la première session de l’ACAI, la Thaïlande a été élue présidente et le Vietnam vice-président pour le mandat 2021-2023. Le Vietnam devrait assumer la présidence de l’ACAI pour le mandat 2023-2025. – VNA