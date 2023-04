Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite) et le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu le 18 avril à Hanoï le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, en visite officielle au Vietnam.

Tran Thanh Man s'est réjoui de bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et l'Autriche. En 2022, les deux pays ont organisé de nombreuses activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Alexander Schallenberg a souligné que le but de sa visite au Vietnam cette fois était de rechercher des opportunités de coopération, contribuant à promouvoir davantage les relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'investissement, l’économie. Il a annoncé que de nombreuses entreprises autrichiennes de premier plan accompagnaient la délégation autrichienne au Vietnam.

Tran Thanh Man a insisté sur le développement fructueux des relations bilatérales. En 2021, le commerce bilatéral a atteint 3,35 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,5% par rapport à 2020. En 2022, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, le chiffre a seulement affiché à 2,79 milliards de dollars, une baisse de 16,7% sur un an.

Il a suggéré qu'avec sa force dans le développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, dans la formation professionnelle, etc., l'Autriche devrait promouvoir la coopération et soutenir le Vietnam dans ces domaines.



Tran Thanh Man a déclaré que les relations de coopération entre les deux organes législatifs au cours des dernières années étaient très efficaces. Les deux parties ont régulièrement échangé des délégations à tous les niveaux, partagé des expériences sur l'organisation, la législation, la supervision...

Affirmant que le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec l'Autriche et l'Union européenne (UE), le dirigeant vietnamien a espéré que le Parlement autrichien ratifierait bientôt l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), encouragerait la Commission européenne à retirer prochainement le "carton jaune" imposé contre des produits aquatiques du Vietnam.

Il a demandé à la partie autrichienne de continuer de soutenir la position du Vietnam sur la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale et règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, pour l'intérêt commun des pays de la communauté internationale.



Alexander Schallenberg a affirmé que l'Autriche était prête à coopérer avec le Vietnam dans les domaines où ce pays a des atouts. Il a affirmé que l'Autriche souhaitait renforcer les liens avec le Vietnam, le premier partenaire important de l'Autriche en Asie du Sud-Est.

Le ministre autrichien des Affaires étrangères a affirmé que son pays partageait des préoccupations communes avec le Vietnam sur les questions géopolitiques, en particulier la stabilité dans la région pour le développement économique. Il a exprimé sa conviction qu'en partageant le même point de vue et la même vision, l'Autriche et le Vietnam étaient deux partenaires amicaux l'un de l'autre. - VNA