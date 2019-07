Vientiane (VNA) - Le vice-président laotien Phankham Viphavanh a reçu, à Vientiane le 12 juillet, une délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Laos, dirigée par son vice-président et secrétaire général Nguyen Van My, en visite au Laos pour assister aux activités marquant le 110e anniversaire du feu président Souphanouvong.

Phankham Viphavanh a félicité les travaux de communication réalisés par les associations d'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam afin de promouvoir les relations traditionnelles entre les deux pays.

Le vice-président laotien a saisi cette occasion pour demander aux deux associations de renforcer leurs activités afin de sensibiliser les jeunes à ces liens spéciaux et de les aider à comprendre que sans la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, les révolutions dans chaque pays n'auraient pas obtenu les immenses succès que nous connaissons aujourd'hui.

Il a affirmé sa volonté de poursuivre la coordination avec la partie laotienne afin de renforcer les activités de vulgarisation, aidant les jeunes des deux pays à mieux comprendre ces relations spéciales.

Faisant l'éloge des contributions remarquables du président Souphanouvong à la consolidation et au développement des relations spéciales Vietnam-Laos, Nguyen Van My a déclaré que le dirigeant laotien avait fait sa marque au Vietnam avec une série d'infrastructures de transport et d'irrigation dont un réseau d'irrigation dans la province de Nghe An, le pont de Yen Xuan sur la voie ferrée Vinh-Nha Trang et le réservoir Song Ro dans le district de Thanh Chuong, province de Nghe An.

Plus tôt dans la journée, la délégation vietnamienne avait assisté à une exposition de photos sur la vie et la carrière du président Souphanouvong, et rencontré des proches du défunt président et des responsables du musée Kaysone Phomvihane.

La délégation vietnamienne se rendra sur le vestige dédié à l'Oncle Ho dans le village de Xiengvang, district de Nongbok, province de Khammuan, les 13 et 14 juillet. -VNA