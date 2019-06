La réunion préparatoire des dirigeants de l’AIPA sous la direction du président de l’AN thaïlandaise Chuan Leekpai, président de l’AIPA. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – Sur une invitation du président de l’Assemblée nationale (AN) de Thaïlande, président de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et du Premier ministre thaïlandais, président du 34e Sommet de l’ASEAN, une délégation de l’AN du Vietnam, dirigée par son vice-président Uong Chu Luu participe à la rencontre des dirigeants de l’AIPA-ASEAN à l’occasion du 34e Sommet de l’ASEAN placé sous le thème «Faire progresser le partenariat pour la durabilité» qui se déroule du 20 au 23 juin à Bangkok.

Dans la matinée du 21 juin, le vice-président de l’AN vietnamienne Uong Chu Luu a participé à l’ouverture de ladite rencontre et à la réunion préparatoire des dirigeants de l’AIPA sous la direction du président de l’AN thaïlandaise Chuan Leekpai, président de l’AIPA.

Au nom de la délégation de l’AN vietnamienne, Uong Chu Luu a dit que l’organisation de la rencontre des dirigeants de l’AIPA-ASEAN est conforme à l’esprit du 34e Sommet de l’ASEAN cette année. Il a insisté sur le fait que cette coopération doit être consolidée au sein du bloc ainsi qu’avec des partenaires de l’ASEAN et de l’AIPA sur les intérêts communs.

Des dirigeants des organes législatifs des pays membres de l’AIPA ont discuté des messages de l’AIPA, souligné son rôle dans le processus d’édifier une communauté de l’ASEAN, vision 2025.

Le vice-président de l’AN vietnamienne a souligné que l’AIPA devait contribuer à consolider la voix de l’ASEAN dans les questions régionales, représenter les droits légitimes de plus de 600 millions habitants de l’ASEAN.

La délégation vietnamienne a proposé des contenus importants aux messages de l’AIPA qui ont été salués par des pays participants dont des questions liées à la sécurité de l’ASEAN. En plus, il faut intensifier la coordination entre les organes législatifs dans le règlement des questions régionales pour l’intérêt global de la communauté de l’ASEAN.

L’après-midi du même jour, des délégués ont poursuivi des discussions et approuvé le message du président de l’AIPA pour le présenter lors de la rencontre des dirigeants de l’AIPA-ASEAN le 22 juin.

Les 22 et 23 juin, le vice-président de l’AN vietnamienne Uong Chu Luu va participer à ladite rencontre, l’ouverture du 34e Sommet de l’ASEAN et avoir des rencontres bilatérales avec les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants de la Thaïlande, et les autres chefs des délégations de l’AIPA participant au 34e Sommet de l’ASEAN. -VNA