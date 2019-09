Rome, 24 septembre (VNA) - Le 24 septembre, Phung Quoc Hien, vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, a travaillé avec les dirigeants de la Chambre des députés du Parlement italien dans le cadre de sa visite de travail dans le pays européen.

Lors de sa rencontre avec le président de la Chambre des députés, Roberto Fico, M. Hien a déclaré que l'AN vietnamienne souhaitait renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie.

Le Vietnam attache une grande importance à l’échange de délégations, en particulier de haut niveau entre les deux pays et les parlements, a dit M. Hien, ajoutant que le pays de l’Asie du Sud-Est était prêt à partager son expérience et à se coordonner étroitement avec l’Italie lors de forums régionaux et internationaux.

Il a remercié le parlement et le gouvernement italiens d'avoir créé les conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne en Italie de s'installer et de s'intégrer dans la société italienne.

Il a noté que le commerce bilatéral avait augmenté régulièrement au cours des dernières années, mais n'était pas encore à la hauteur du potentiel et de la force des deux économies.

Le vice-président de l’AN vietnamienne a proposé aux dirigeants italiens de soutenir la ratification de l'accord de libre échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements (EVIPA), de manière à porter le commerce entre le Vietnam et l'Italie à 6 milliards d’USD d'ici 2020 et à 10 milliards d’USD dans les années suivantes.

Au cours de son entretien avec le vice-président de la Chambre des députés, Ettore Rosato, M. Hien a déclaré que sa visite actuelle en Italie visait à promouvoir et à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays ainsi que les liens de coopération entre les deux parlements.

Le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec l’Italie dans les domaines du tourisme et de la culture, en particulier pour la conservation et la valorisation des sites du patrimoine tels que la vieille ville de Hoi An, la ville impériale de Hue et le vieux quartier de Hanoi, ainsi que dans les domaines de l’éducation, de la formation et des sciences et des technologies, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, a déclaré M. Hien.

Il a demandé aux deux parties d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau et les réunions entre parlementaires, en plus de partager leurs expériences en matière d'élaboration de lois et de supervision dans les pays respectifs.

Il a suggéré d'intensifier la coordination afin de favoriser la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux gouvernements et des projets de coopération stratégique.

Les deux parties devraient renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein de forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP).

L’hôte et l’invité ont convenu qu’il était nécessaire d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en mer de Orientale et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et œuvrer en faveur d'un code de conduite en mer Orientale (COC).

Ettore Rosato espérait que les relations entre le Vietnam et l'Italie seraient approfondies.

Il partage les préoccupations du Vietnam en matière de gestion des ressources en eau, déclarant que la communauté internationale devrait prendre des mesures pour obliger les pays en amont à garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau des pays en aval.

L'Italie compte de nombreuses entreprises ayant une riche expérience dans la gestion de l'eau et qui pourraient coopérer avec le Vietnam, a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu'il soutenait la ratification de l'EVFTA et de l'EVIPA afin de jeter les bases juridiques de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et l'Italie. -VNA