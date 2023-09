Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Khac Dinh effectue une visite de travail au Kazakhstan du 24 au 28 septembre.Dans le cadre de sa visite, il s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants du Kazakhstan, Erlan Zhakanovitch Koshanov, le président du Sénat du Kazakhstan, Ashimbayev Maulen Sagathanuly. Il a rencontré les vice-présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, le vice-Premier ministre Serik Zhumangarin, et a travaillé avec le président de l'Agence anti-corruption du Kazakhstan.Lors des entretiens et séances de travail, Nguyen Khac Dinh a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer davantage les relations avec le Kazakhstan d an s tous les domaines, pour l'intérêt des deux peuples.Appréciant la visite du vice-président de l'AN vietnamienne, les dirigeants kazakhs se sont déclarés convaincus qu'elle contribuerait au renforcement de l'amitié et de la coopération multiforme entre le Kazakhstan et le Vietnam en général et entre les deux organes législatifs en particulier. Le Kazakhstan souhaite promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement avec le Vietnam, ont-ils affirmé.En outre, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines potentiels tels que la logistique, les transports, la finance, la transformation numérique, l'agriculture, l'exploitation minière, etc.Elles ont estimé que la signature d'un accord d'exemption de visa pour les citoyens titulaires de passeports ordinaires et l'ouverture de vols directs reliant Cam Ranh à Almaty et Astana, créeraient des conditions favorables au développement des échanges commerciaux, de la coopération touristique et des échanges entre les peuples des deux pays.A cette occasion, le vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et des Vietnam iens dans ce pays. -VNA