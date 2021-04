Séance de travail entre la délégation du Comité permanent de l’AN et les autorités de la province de Tien Giang. Photo: VNA



Tien Giang (VNA) – Tran Thanh Man, membre du Bureau Politique, vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) et vice-président du Conseil électoral national, a hautement apprécié des efforts déployés par la province de Tien Giang pour préparer des élections législatives prochaines.

Le 14 avril, Tran Thanh Man à la tête d’une délégation du Comité permanent de l’AN est allé inspecter les préparatifs des élections des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour la période 2021-2026 dans cette localité du Sud.

Pour obtenir le succès des élections prochaines, la Commission électorale, les échelons et les secteurs de Tien Giang devraient préparer un plan pour garantir la sécurité, l’ordre et la sécurité sociaux, la prévention et la lutte contre l’épidémie et l’atténuation des catastrophes naturelles. Il est nécessaire également de bien régler des plaintes et des dénonciations liées à l’élection.

Le 16 avril, le Comité permanent du Comité du Front de la patrie du Vietnam de la province de Tien Giang organisera la troisième conférence consultative pour établir une liste de candidats qualifiés.

Tien Giang compte actuellement plus de 1,5 million d’électeurs. En outre, la province accorde une attention particulière au règlement des plaintes et des dénonciations des citoyens concernant le travail électoral, les candidats présentés aux postes de députés de l'Assemblée nationale et aux membres des Conseils populaires. -VNA