Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et le président de Clermont Group Richard F.Chandler. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a travaillé mardi matin, 11 décembre, à Hanoï avec Richard F.Chandler, président et fondateur du groupe singapourien Clermont (Clermont Group).

Ce groupe est en train d'aider la Banque d'État à restructurer les organisations financières dans le pays.

Lors de la rencontre, le président de Clermont Group a informé le vice-Premier ministre des activités de son groupe et exprimé son souhait de contribuer au développement du Vietnam.

Selon Richard F.Chandler, son groupe pourrait réformer les banques et fournir de nouvelles technologies numériques sur la base de trois critères fondamentaux de Clermont (le professionnalisme, l'intégrité et l'innovation).

Clermont Group dispose de 10% des actions dans une banque numérique de premier rang mondial au Royaume-Uni. Il utilisera cette somme pour prêter aux petites et moyennes entreprises.

Au Vietnam, Clermont a investi dans le groupe médicale Hoan My depuis 2013. Avec le point de départ de 5 hôpitaux et établissements de santé, Hoan My est devenu le plus grand groupe médical au Vietnam avec 4.000 employés.

Appréciant les succès enregistrés par ce groupe, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a exprimé sa forte impression devant les expériences internationales de Clermont Group dans la restructuration des établissements de crédit et les investissements dans des institutions financières sur la base de la banque numérique et de la technologie financière (fintech).

Il a salué l'engagement de Clermont Group sur l'investissement à long terme au Vietnam. Le gouvernement et le Premier ministre s'efforcent toujours d'améliorer le climat d'investissement, la compétitivité nationale et de favoriser les investisseurs vietnamiens et étrangers, a-t-il affirmé.

Dans le contexte de la 4e révolution industrielle, le gouvernement vietnamien accélère également l'édification de l'écosystème d'innovation dans tous les domaines, dont les secteurs financier et bancaire.

Vuong Dinh Hue a proposé au Clermont Group de partager ses expériences de consultation en faveur de la Banque d'État et des organes compétents du gouvernement dans l'édification et le développement de l'écosystème Fintech et de la banque numérique et d'étudier la possibilité de participer directement à l'octroi des services en ce domaine.

Le gouvernement et le Premier ministre n'ont pas l'intention de créer plus des banques à 100% de capital étranger mais encouragent les investisseurs étrangers à participer à la restructuration des banques faibles.

Vuong Dinh Hue a demandé à Clermont Groupe de sélectionner, via la Banque d'État et les organes compétents, la banque pour participer à la restructuration sur la base de plans spécifiques. -VNA