Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le président et directeur général de la société japonaise d'exploration et de production pétrolière Mitsui ( MOECO ), Harada Hidenori. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 21 septembre à Hanoï Harada Hidenori, président et directeur général de la société japonaise d'exploration et de production pétrolière Mitsui (MOECO).Lors de la rencontre, Tran Hong Ha a estimé que les projets des entreprises japonaises au Vietnam fonctionnaient efficacement et que de nombreux investisseurs japonais prévoyaient d’étendre leurs activités.Concernant la série de projets gaziers du bloc B - O Mon mis en œuvre par MOECO et des partenaires, le vice-Premier ministre a souligné l’importance du rythme des travaux. Il a demandé à MOECO et ses partenaires d'accélérer les négociations dans un esprit d'ouverture et de confiance pour finaliser bientôt l'accord-cadre.Selon Tran Hong Ha, la série de projets gaziers du bloc B constitue un point positif dans la coopération économique entre le Japon et le Vietnam.De son côté, Harada Hidenori a déclaré que MOECO travaillait avec des partenaires pour préparer les procédures d'investissement pour ces projets avec l’assistance active du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, en vue de signer des contrats pour une mise en œuvre rapide.Enfin, Harada Hidenori a apprécié la direction drastique du gouvernement vietnamien pour résoudre les difficultés et les problèmes liés aux projets. -VNA