Hanoi, 13 décembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a eu le 13 décembre des entretiens avec son homologue biélorusse Igor Lyashenko, dans le cadre de la visite officielle de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan en cours en Biélorussie.

Le vice-PM Vuong Dinh Hue offre un cadeau à son homologue biélorusse. Photo : VNA

Au cours de l’entretien, les deux dirigeants ont discuté des moyens de promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement, contribuant ainsi à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Biélorussie.

Ils ont convenu que la coopération économique, commerciale et d'investissement a enregistré des fruits, ajoutant que les deux parties doivent renforcer des importations et des exportations des produits dont elles ont besoin et des atouts comme des camions, du matériel, des pièces de rechange, des engrais et du lait de Biélorussie, et les produits agricoles et aquacoles, les textiles et les chaussures du Vietnam.

Les deux parties s'emploieront à encourager les activités de promotion du commerce et à soutenir leurs entreprises, en particulier la promotion des activités du Conseil commercial Vietnam-Biélorussie, les réunions du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie et les programmes de coopération économique entre les deux pays.

Vuong Dinh Hue et Igor Lyashenko ont souligné la nécessité de favoriser de nouvelles formes de coopération, notamment en créant des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays créent des coentreprises, en vue d'exporter leurs produits vers les marchés membres de l'ASEAN et de l'Union économique eurasiatique.

Les deux parties ont convenu de soutenir la mise en œuvre du protocole sur le soutien à la production de véhicules automobiles au Vietnam pour la coentreprise MAZ Asia, de promouvoir la création de coentreprises de maintenance pour les camions, les voitures particulières et les tracteurs au Vietnam, affirmant que ces mesures contribueront à la réalisation rapide de l'objectif commercial bilatéral de 500 millions de dollars.



Les responsables ont également discuté des moyens d'étendre la coopération entre le Vietnam et la Biélorussie dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de la technologie militaire, ainsi que de la coopération entre les localités des deux pays, y compris Hanoi avec Minsk et Hai Phong avec Vitevsk.

Igor Lyashenko a déclaré que son gouvernement avait décidé d'approuver une proposition du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue sur l'octroi de bourses aux étudiants vietnamiens pour des cours préparatoires de la langue russe en Biélorussie à partir de 2020.

Le même après-midi, Vuong Dinh Hue a visité la compagnie de hautes technologies ADANI et la société d'ingénierie automobile MAZ - les principales entreprises biélorusses qui coopèrent avec le Vietnam.-VNA