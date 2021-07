Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a rendu visite lundi 26 juillet et offert des cadeaux en guise de reconnaissance aux familles de bénéficiaires de politiques sociales et de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (2e à partir de la droite) rend visite à l’invalide de guerre Nguyên Tho Chân, ancien ministre du Travail. Photo : VNA

Le dirigeant, accompagné des responsables du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, du Comité populaire municiapal, est allée converser avec des mères héroïnes, bénéficiaires de politiques sociales et contributeurs de la révolution dans le 5e arrondissement et l’arrondissement de Tân Binh, à l’occasion du 74e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2021).

Le vice-Premier ministre permanent a formulé ses demandes empressées de renseignements sur la santé des mères héroïnes, des héros des forces amées populaires, des invalides et malades de guerre, des personnes bénéficiaires des traitements préférentiels, des contributeurs de la révolution.

Le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh offre un cadeau à la mère héroïne Vo Thi Tuôi à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Il a exprimé sa profonde gratitude envers les héros morts pour la Patrie, aux mères héroïnes, aux vétérans révolutionnaires pour les sacrifices consentis pour la cause de la libération et de l’unification nationales.

Le Parti et le gouvernement ont toujours accordé une attention particulière aux héros, aux martyrs, aux mères héroïnes vietnamiennes, aux familles de bénéficiaires de politiques sociales à travers le pays en général et à Hô Chi Minh-Ville en particulier, a-t-il affirmé.

Les générations d’aujourd’hui et de demain se souviendront à jamais des mérites des mères, des héros et des martyrs dans la cause de l’édification et de la défense de la Patrie, a-t-il souligné. – VNA