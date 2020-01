Berne, 20 janvier (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh a assisté le 19 janvier à la cérémonie de célébration du Nouvel An traditionnel du Rat 2020, organisée par l'ambassade du Vietnam en Suisse, lors de sa visite de travail dans ce pays.

Le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh.



Il a souligné les résultats impressionnants de l'économie nationale en 2019, notamment la croissance du produit intérieur brut de 7,02%, supérieure à la moyenne régionale et mondiale.



Le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, tandis que l’organisation à Hanoi du sommet États-Unis-République populaire démocratique de Corée en février dernier a attiré l'attention des médias internationaux, a-t-il réitéré.



Après avoir affirmé que le Parti communiste, l'Etat et le peuple vietnamien considèrent la communauté des Vietnamiens à l'étranger comme une partie inséparable, il a exprimé le souhait que les compatriotes résidant en Suisse se soutiennent mutuellement.



Les représentants de la communauté vietnamienne de ce pays ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations du développement socio-économique du Vietnam, ainsi que pour leur position et leur prestige croissants sur la scène internationale.



Le même jour, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh rencontre également la Mission permanente du Vietnam à Genève. – VNA