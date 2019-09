Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh (gauche) remet des cadeaux à des personnes issues d'ethnies minoritaires dans le district de Loc Ninh. Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s'est rendu le 31 août dans la province de Binh Phuoc (Sud).

Il a rencontré des personnes issues d’ethnies minoritaires et des familles bénéficiaires des politiques sociales dans la province de Binh Phuoc, à l'occasion du 74e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale (2 septembre).

Dans le district frontalier de Loc Ninh, Truong Hoa Binh a passé en revue les jalons historiques des Vietnamiens dans la défense de la Patrie. Il a par ailleurs apprécié les résultats socio-économiques enregistrés par Binh Phuoc lors de ces derniers temps, lesquels avaient contribué à réduire la pauvreté et à accélérer l'édification de la Nouvelle Ruralité afin d'apporter une meilleure vie à la population locale.

A cette occasion, Truong Hoa Binh a offert 100 vélos et 500 bourses d'études à des élèves démunis des trois districts de Loc Ninh, Bu Dop et Bu Gia Map.

Par la même occasion, un sponsor a remis à Binh Phuoc une somme d’un milliard de dôngs au service du boisement au parc national de Bu Gia Map.

Le même jour, des médecins de l'Hôpital de l’Université de médecine et de pharmacie de Ho Chi Minh-Ville ont organisé des examens médicaux et distribué des médicaments gratuits à 100 Cambodgiens et 400 personnes issues d’ethnies minoritaires en difficultés. -VNA