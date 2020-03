Le gisement de Bach Ho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu mardi à Hanoï le président et directeur général du groupe Jadestone Energy, Paul Blakeley.

Jadestone Energy, qui siège à Singapour, est un groupe multinational énergétique. Le groupe est la compagnie mère de Mitra Energy qui a géré et gère huit contrats pétroliers au large des côtes ou sur le continent du Vietnam. En outre, il a réalisé des programmes de prospection, d'exploration pétrolière et gazière d'un coût s’élevant à des centaines de millions de dollars.

Paul Blakeley a affirmé que les politiques préférentielles prises par le Vietnam pour attirer les investissements et améliorer son environnement des affaires lors de ces derniers temps avaient encouragé les investisseurs étrangers à y mener des activités durables.

Dans les temps à venir, Jadestone Energy souhaite élargir ses activités dans la prospection, l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières dans les champs existants et développer de nouveaux projets dans la zone économique exclusive du Vietnam ou sur le continent.

Selon le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, le Vietnam encourage toujours les grandes entreprises disposant de moyens financiers et de riches expériences techniques à développer des projets gazopétroliers sur la base de la garantie de l'harmonie des intérêts des deux parties, et à valoriser le potentiel pétrolier du pays. -VNA