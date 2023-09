Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu jeudi 21 septembre à Hanoi le nouvel ambassadeur de la République de Corée, Choi Youngsam, qui vient de commencer son mandat au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) serre la main du nouvel ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam. Photo: VNA Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) serre la main du nouvel ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Choi Youngsam. Photo: VNA

Notant que la République de Corée est l’un des plus grands investisseurs étrangers au Vietnam, il a affirmé que le gouvernement vietnamien poursuivrait ses efforts drastiques pour améliorer l’environnement des affaires et des investissements afin que les investisseurs étrangers, y compris sud-coréens, puissent faire des affaires avec succès au Vietnam.



Le vice-Premier ministre a proposé que les deux pays maintiennent des visites et des contacts réguliers à tous les niveaux afin de renforcer constamment les relations entre leurs dirigeants, créant ainsi les bases pour promouvoir la coopération dans tous les domaines.



Le dirigeant vietnamien a également salué la création d’un groupe de travail conjoint sur le changement climatique, se déclarant convaincu que les deux parties, avec détermination et efforts, atteindront les objectifs fixés dans l’accord-cadre de coopération sur le changement climatique entre le Vietnam et la République de Corée.



Pour sa part, l’ambassadeur Choi Youngsam a affirmé que la République de Corée travailleront en étroite collaboration avec le Vietnam pour concrétiser les accords conclus lors de la visite officielle au Vietnam en juin de cette année du président sud-coréen Yoon Suk-yeol.

Le diplomate s’est engagé à faire tout son possible pour promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, ainsi que de nouveaux domaines tels que les minéraux essentiels, l’innovation et la technologie, le changement climatique et les nouvelles énergies. –VNA