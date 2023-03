Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang (droite) et l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 28 mars à Hanoï l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper.



Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et l'ambassadeur Marc E. Knapper ont déclaré se réjouir des avancées des relations entre leurs pays ces derniers temps, dont un commerce bilatéral de 123 milliards de dollars en 2022.



Ils ont également rappelé que les États-Unis étaient devenus le premier marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars et que le Vietnam était devenu le 8e partenaire commercial des États-Unis.



La coopération bilatérale dans les domaines de la défense - sécurité, de l'éducation - formation, des sciences - technologies, de la transition énergétique et de la réponse au changement climatique, a continué d'obtenir de nombreux résultats substantiels, ont-ils ajouté.



Selon eux, la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre est un “point brillant” dans les relations bilatérales, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération dans d'autres domaines importants. Les deux parties coopèrent plus efficacement dans le cadre des mécanismes multilatéraux et dans la résolution de problèmes régionaux et internationaux.