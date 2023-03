Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a proposé à l’ambassade d’Australie de se coordonner avec la partie vietnamienne pour organiser soigneusement des activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Australie, y compris des préparatifs minutieux pour les échanges de délégation.En recevant le 14 mars à Hanoï l'ambassadeur australien Andrew Goledzinowski, Tran Luu Quang s’est déclaré réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique bilatéral dans divers domaines. En particulier, le commerce bilatéral a atteint 16,1 milliards de dollars en 2022, soit plus de 30 fois plus qu'en 2021, faisant de l'Australie le 10e partenaire commercial du Vietnam et du Vietnam le 7e partenaire commercial de l'Australie.L'Australie qui a investi dans 579 projets cumulant près de deux milliards de dollars, se classe 20e sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam. Pendant ce temps, le Vietnam a investi dans 87 projets en Australie évalués à 540 millions de dollars.En ce qui concerne les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, l'Australie a aidé le Vietnam à quatre reprises à transporter des hôpitaux de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud et a offert une formation en anglais et du matériel aux hôpitaux de campagne. L'Australie a également fourni 26,4 millions de doses de vaccins anti-COVID-19, devenant ainsi le deuxième plus grand donateur de vaccins au Vietnam.

Réception de l'ambassadeur australien Andrew Goledzinowski. Photo: VNA

Andrew Goledzinowski, pour sa part, a affirmé que l'Australie considérait le Vietnam comme un partenaire proche et stratégique et un bon ami. Il a ajouté que l'Australie avait décidé d'augmenter de 18 % de ses aides publiques au développement (APD) au Vietnam entre 2022 et 2023, à 92,8 millions de dollars australie ns (61,9 millions de dollars américains).Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang et l'ambassadeur australien Andrew Goledzinowski se sont déclarés convaincus que l'amitié et la coopération entre le Vietnam et l'Australie continuent de se développer dans divers domaines dans l’avenir. Ils ont également souligné l'importance d'assurer la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde ainsi que de respecter la Charte des Nations Unies et le droit international. -VNA