Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a donné, dimanche 26 février au vestige national spécial du temple des deux sœurs Trung dans le district de Mê Linh, à Hanoi, le coup d’envoi du projet de plantation d’arbres vers le net zéro dès la première année dans la capitale.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (3e à partir de la droite) lors de la cérémonie, dans le district de Mê Linh, à Hanoi. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha et des représentants du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et, du Comité populaire de Hanoi ont remis plus de 1.000 arbres matures à planter dans le district de Mê Linh, d’une valeur de près de 1,5 milliard de dôngs (plus de 46.000 dollars).Hanoi est la première localité du projet qui se réalise par Vinamilk et le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement d’ici 2027 avec un coût total de 460.000 dollars, a déclaré le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Lê Công Thanh.Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 auquel s’est engagé le gouvernement vietnamien lors la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), a dit le responsable.Planter des arbres pour protéger l’environnement est aussi une solution qui contribue à répondre aux effets du changement climatique, pour un Vietnam plus vert et plus durable, a-t-il souligné.Après Hanoi, le comité d’organisation prévoit de planter des arbres dans d’autres localités du pays. –VNA