Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a reçu vendredi 20 septembre à Hanoi le nouvel ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verma, venu le saluer à l’occasion de sa prise de fonction.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (à droite) serre la main du nouvel ambassadeur d’Inde au Vietnam, Pranay Verma. Photo : VGP

Le dirigeant vietnamien a demandé au diplomate indien de coopérer étroitement avec les organes compétents du Vietnam pour ouvrir des vols directs, et ce afin de promouvoir le tourisme et les échanges entre Vietnamiens et Indiens.De son côté, l’ambassadeur Pranay Verma s’est engagé à faire tout son possible pour contribuer au développement des relations bilatérales dans tous les domaines.Les relations bilatérales se sont fortement développées dans tous les domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2007 et du partenariat stratégique intégral en 2016.Selon l’Office du commerce du Vietnam en Inde, le commerce entre le Vietnam et l’Inde a atteint 10,69 milliards de dollars en 2018, soit deux fois plus qu’en 2016.Le Vietnam et l’Inde s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars en 2020. -VNA