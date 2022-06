Le vice-Premier ministre Le Minh Khai.



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 13 juin, le vice-Premier ministre Le Minh Khai, chef du Comité directeur de la gestion des prix, a eu une réunion avec plusieurs ministères et organes, dans le contexte où les prix de certains produits importants et essentiels sont susceptibles d'augmenter.



Selon la vice-ministre des Finances, Vu Thi Mai, dans un contexte de prix élevés des carburants sur le marché mondial, de nombreuses mesures ont été prises pour stabiliser les prix. Actuellement, les prix sont fondamentalement sous contrôle. L’Indice des prix à la consommation (IPC) a progressé en mai de 0,38% par rapport à avril et de 2,86% par rapport à mai 2021. En moyenne, au cours des cinq premiers mois de 2022, l'IPC a augmenté de 2,25% par rapport à la même période l'an dernier.



Appréciant la gestion des prix des biens essentiels et importants lors des cinq premiers mois de l’année, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a déclaré que le gouvernement était déterminé à maintenir l'inflation en 2022 en dessous de 4%. Par conséquent, il faut gérer les prix avec souplesse pour soutenir le développement économique et assurer la vie des gens, a-t-il souligné.



Pour le reste de l’année, il faut gérer avec souplesse les prix des carburants en assurant l'approvisionnement sur le marché national, a-t-il indiqué, avant d’insister sur la nécessité d’éviter toute perturbation des chaînes d’approvisionnement en matériaux de construction.



Le vice-Premier ministre a affirmé ne pas augmenter le prix des services d'examen et de traitement médicaux. Il a également demandé d’être prudent dans l’augmentation des frais scolaires.-VNA