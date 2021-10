Panorama de la rencontre entre le vice-Premier ministre Le Minh Khai et le ministre koweïtien du Pétrole, Mohammad Abdullateef MA Alfares.



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 29 octobre, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a reçu le ministre koweïtien du Pétrole, Mohammad Abdullateef MA Alfares, en visite de travail au Vietnam.



Saluant cette première visite au Vietnam de Mohammad Abdullateef MA Alfares en tant que ministre koweïtien du Pétrole, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l'importance à la promotion et à l'approfondissement des bonnes relations entre les deux pays.



De son côté, le ministre koweïtien a déclaré que le Vietnam était un partenaire important de son pays, souhaitant que les relations bilatérales continuent de se développer dans l’économie, l’emploi et d’autres secteurs. Il a annoncé que le Premier ministre du Koweït avait décidé de soutenir le Vietnam avec 500.000 doses de vaccins anti-COVID-19. Il a également déclaré souhaiter que le Vietnam continue de soutenir le projet de complexe pétrochimique et de raffinerie de Nghi Son - une coopération entre le Vietnam, le Koweït et le Japon.



Lors de la rencontre, le ministre koweïtien a remis une lettre du Premier ministre de son pays au Premier ministre vietnamien.



Concernant le projet de Nghi Son, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a indiqué que le gouvernement vietnamien considérait qu'il s'agissait d'un projet important et que jusqu'à présent, la partie vietnamienne avait fondamentalement et complètement mis en œuvre les politiques de soutien et les privilèges engagés pour le projet. Pour résoudre les difficultés, le vice-Premier ministre a suggéré que les parties veillent à résoudre les problèmes dans un esprit constructif et coopératif pour l’intérêt commun, afin que le projet soit un symbole de la coopération entre le Vietnam, le Koweït, le Japon.



A cette occasion, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a remercié le Premier ministre du Koweït pour son soutien en vaccins contre le COVID-19 pour le Vietnam. -VNA