Hanoi, 27 août (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a reçu mardi 27 août à Hanoi, le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite) et le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoi. Photo : VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne a demandé au secrétariat de l’ASEAN de collaborer étroitement avec les services compétents vietnamiens durant la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020.

Il est primordial pour l’ASEAN de préserver l’union de ses membres et de maintenir son rôle central pour relever les défis et s’adapter aux évolutions rapides et complexes de la situation, a estimé Pham Binh Minh. Durant son mandat 2020-2021 de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, le Vietnam s’emploiera à rapprocher les Nations Unies des organisations régionales telles que l’ASEAN, a-t-il promis.

Le secrétaire général de l'ASEAN, pour sa part, Lim Jock Hoi, a salué les préparatifs du Vietnam en vue de la présidence de l'ASEAN en 2020, avec une feuille de route et des étapes précises, en promettant que lui-même et le secrétariat de l'ASEAN ne ménageront aucun effort pour assister les organes vietnamiennes pendant le mandate de présidence du pays.

Le secrétaire général de l’ASEAN a pour sa part souhaité que durant sa présidence de l’association en 2020, le Vietnam accélère la mise en œuvre des programmes définis dans la Vision de l’ASEAN pour 2025, y compris le développement des ressources humaines afin d’améliorer la productivité de l’ASEAN.-VNA