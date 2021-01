Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA

Hanoï, 19 janvier (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh s'est entretenu le 19 janvier avec le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei, Dato Erywan Pehin Yusof.



Le ministre Dato Erywan Pehin Yusof a partagé certaines des orientations et priorités de l'Année de présidence de l’ASEAN 2021, ayant pour thème «Nous nous soucions, nous nous préparons, nous prospérons» (We Care, We Prepare, We Prosper), avec l'initiative sur la réponse au COVID-19 et le reprise post-pandémique, déjà adoptée en 2020.

Il a aussi insisté sur la promotion de l’édification de la Vision pour l'ASEAN après 2025 ; sur l’accélération de la coopération multilatérale et de l’ordre régional fondé sur des règles ; sur la promotion des initiatives de coopération axées sur les populations. Il a affirmé que ces priorités et initiatives étaient édifiées sur la base de la poursuite et de la multiplication des réalisations accomplies par l'ASEAN durant les années précédentes, notamment en 2020 sous la présidence du Vietnam.

Pour sa part, Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam soutiendrait et coopérerait étroitement avec le Brunei afin de réaliser avec succès les objectifs et les initiatives fixés pour 2021.

Face à l'évolution complexe de la situation mondiale, aux grands défis et conséquences considérables de la pandémie de COVID-19, les deux ministres ont convenu que le Vietnam et le Brunei devraient renforcer la coordination, consolider la solidarité et la cohésion, améliorer la capacité d'adaptation et la centralité de l'ASEAN, pour la paix, la sécurité et la prospérité partagée dans la région. - VNA