Hanoi, 23 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, a salué mardi, 23 juillet, les relations traditionnelles d'amitié avec la Russie lors de son rencontre avec Alexander Bugaev, président de l'Agence fédérale sur le travail de la jeunesse de Russie.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh (droite) et Alexander Bugaev, président de l'Agence fédérale sur le travail de la jeunesse de Russie. Photo : VNA

Il a révélé que les relations bilatérales entre le Vietnam et la Russie, entretenues et consolidées par des générations de dirigeants des deux pays, constituaient un trésor précieux.Il a souligné que les deux pays maintiennent l'échange de délégations de haut niveau, y compris les visites au Vietnam du président Vladimir Poutine et du Premier ministre Dmitri Medvedev, ainsi que celles du secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, et du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Russie.Il a souligné que le Parti communiste et l'État du Vietnam accordaient toujours une attention particulière et offraient des conditions favorables aux jeunes des deux pays pour renforcer leur coopération et améliorer leur compréhension.Il s'est félicité de la signature d'un mémorandum d'accord pour la période 2019-2022 entre le Comité national pour la jeunesse du Vietnam et l'Agence fédérale pour la jeunesse de la Russie, qui marque une nouvelle étape dans la coopération entre les jeunes du deux paysPour sa part, Alexander Bugayev, en visite au Vietnam pour participer au Forum de la jeunesse Vietnam-Russie à Hanoi, a déclaré que la signature de ce document entre les deux pays contribuerait au développement des liens de coopération entre les jeunes des deux pays. - VNA